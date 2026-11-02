#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+7°
$
453.64
508.17
5.59
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+7°
$
453.64
508.17
5.59
Мир

"Хотела напугать": женщина застукала мужа с другой и жестоко убила соперницу

Задержание, арест, наручники, задержанная, арестованная, преступница, мошенница , фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 01:51 Фото: pxhere
В США женщина застрелила спутницу своего мужа после того, как обнаружила их вместе в автомобиле. За убийство и ряд других преступлений Мишель Глэдис Бингли приговорили к 35 годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 2 ноября 2026 года издание People, само преступление произошло в апреле прошлого года, а его жертвой стала 57-летняя Тинисинг Лачелл Джонс. По материалам дела, через несколько дней после инцидента Бингли сама сдалась полиции.

Женщина рассказала правоохранителям, что заподозрила мужа в измене и воспользовалась его аккаунтом Google, чтобы установить его местонахождение.

"Обнаружив мужа в машине вместе с Джонс возле дома его матери, женщина приказала ему выйти. Получив отказ, Бингли, по ее словам, "потеряла рассудок" и открыла огонь по автомобилю", – говорится в сообщении.

Осужденная утверждала, что не хотела никому навредить.

"Я не хотела ничего делать. Я просто хотела его напугать", – заявила Бингли во время допроса.

Однако позже она призналась в убийстве соперницы. Бингли также избавилась от розового револьвера, из которого был совершен выстрел, и бросила собственный автомобиль.

Помимо убийства, женщину признали виновной в домашнем насилии при отягчающих обстоятельствах, ношении оружия во время совершения тяжкого преступления и стрельбе по занятому транспортному средству.

После трехдневного судебного процесса Бингли отправили отбывать наказание в исправительное учреждение Камиллы Грэм – женскую тюрьму среднего режима в городе Колумбия.

Ранее в США обвиняемый в жестоком убийстве и расчленении женщины пошел на неожиданную сделку с правосудием. Мужчина заявил в суде, что готов признать вину в обмен на чизстейк, картошку фри и газировку.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения
00:47, 05 июля 2026
Убила и расчленила: первая жена жестоко отомстила мужу за вторую супругу
Жещину с четырьмя детьми жестоко убили в пригороде Парижа
17:41, 26 декабря 2023
Женщину с четырьмя детьми жестоко убили в пригороде Парижа
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
11:14, 25 сентября 2024
Мужчина жестоко убил супругу и украл 4,7 млн тенге: суд в Алматы вынес приговор
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Официальная афиша поединка Джейк Пол - Седрик Думбе
02:51, 03 ноября 2026
Джейк Пол проведёт поединок против звезды кикбоксинга Седрика Думбе
Жибек Куламбаева в составе сборной Казахстана на Кубке Билли Джин Кинг
02:20, 03 ноября 2026
Жибек Куламбаева впервые в карьере вошла в топ-100 парного рейтинга WTA
Официальный анонс боя Бектемир Меликузиев - Кароматулло Шарипов
01:47, 03 ноября 2026
Бектемир Меликузиев проведёт промежуточный бой в Дубае перед титульным поединком WBA
Оразали Сагыныш и Алихан Агабек на юношеских Олимпийских играх в Сенегале
01:18, 03 ноября 2026
Казахстанские пляжные волейболисты завершили борьбу на юношеской Олимпиаде-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: