"Хотела напугать": женщина застукала мужа с другой и жестоко убила соперницу

В США женщина застрелила спутницу своего мужа после того, как обнаружила их вместе в автомобиле. За убийство и ряд других преступлений Мишель Глэдис Бингли приговорили к 35 годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 2 ноября 2026 года издание People, само преступление произошло в апреле прошлого года, а его жертвой стала 57-летняя Тинисинг Лачелл Джонс. По материалам дела, через несколько дней после инцидента Бингли сама сдалась полиции.

Женщина рассказала правоохранителям, что заподозрила мужа в измене и воспользовалась его аккаунтом Google, чтобы установить его местонахождение.

"Обнаружив мужа в машине вместе с Джонс возле дома его матери, женщина приказала ему выйти. Получив отказ, Бингли, по ее словам, "потеряла рассудок" и открыла огонь по автомобилю", – говорится в сообщении.

Осужденная утверждала, что не хотела никому навредить.

"Я не хотела ничего делать. Я просто хотела его напугать", – заявила Бингли во время допроса.

Однако позже она призналась в убийстве соперницы. Бингли также избавилась от розового револьвера, из которого был совершен выстрел, и бросила собственный автомобиль.

Помимо убийства, женщину признали виновной в домашнем насилии при отягчающих обстоятельствах, ношении оружия во время совершения тяжкого преступления и стрельбе по занятому транспортному средству.

После трехдневного судебного процесса Бингли отправили отбывать наказание в исправительное учреждение Камиллы Грэм – женскую тюрьму среднего режима в городе Колумбия.

Ранее в США обвиняемый в жестоком убийстве и расчленении женщины пошел на неожиданную сделку с правосудием. Мужчина заявил в суде, что готов признать вину в обмен на чизстейк, картошку фри и газировку.