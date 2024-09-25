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Законодательство РК

Мужчина жестоко убил супругу и украл 4,7 млн тенге: суд в Алматы вынес приговор

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 11:14 Фото: Zakon.kz
В Алматы суд вынес приговор по жестокому убийству Аль-Бейне Зариповой, которое произошло в Медеуском районе в январе 2024 года. Муж убитой Сабыржан Зарипов получил 15 лет лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Уголовное дело в отношении Зарипова, который обвинялся в совершении убийства своей супруги и тайного хищения чужого имущества в крупном размере путем незаконного доступа в информационную систему передаваемой по сетям телекоммуникации (ч. 1 ст. 99, п. 1 ч. 3 ст. 188 УК РК), рассмотрено Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматы.

Какое наказание назначено

"Приговором суда 3. признан виновным и ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. С осужденного в пользу ТОО "S" взыскан материальный ущерб на сумму 4 700 000 тенге, а также компенсация за моральный вред в пользу пяти потерпевших на общую сумму 20 000 000 тенге", – говорится в сообщении суда, распространенном сегодня, 25 сентября.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого, не представлено. А смягчающими обстоятельствами в отношении подсудимого суд признал его явку с повинной и чистосердечное раскаяние.

Приговор не вступил в законную силу.

Что установлено судом

В январе текущего года Сабыржан Зарипов встретился с супругой, которая несколько часов назад вернулась с отдыха, чтобы увидеться с дочерью, а также поговорить с ним о предстоящем разводе.

Во время разговора с супругой о предстоящем разводе на почве ревности и злости 3. кухонным ножом нанес множество ударов в область шеи, бедра, живота потерпевшей (всего 10 колото-резаных ран). От нанесенных телесных повреждений она скончалась на месте. После совершения убийства с целью оказания финансовой помощи для содержания дочери, которую он оставил на иждивении у своей сестры, подсудимый 3. через мобильный телефон супруги перевел 4 700 000 тенге на счет своего ИП со счета компании, где работала потерпевшая. Затем 3. добровольно сообщил в полицию о совершенном им убийстве и дождался их приезда на место происшествия.

Позиция сторон

Зарипов признал вину частично. По его словам, убийство им совершено в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного аморальным поведением потерпевшей, цинично признавшейся в систематической супружеской измене.

Прокурор просил признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. Потерпевшая сторона просила назначить виновному строгое наказание, а также просила взыскать по гражданскому иску материальный ущерб, причиненный ТОО "S" на сумму 4 700 000 тенге, и компенсацию морального вреда в размере 100 000 000 тенге.

Ранее мы писали, устроился ли на работу в колонии Куандык Бишимбаев, приговоренный к 24 годам лишения свободы за убийство гражданской супруги Салтанат Нукеновой.

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