830 "живых сокровищ" в неволе и миллиард туристов: Китай раскрыл удивительные цифры

Центральное телевидение Китая со ссылкой на данные международной конференции по защите панд, которая состоялась в городе Чэнду, раскрыло данные о количестве этих млекопитающих, содержащихся в неволе, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что панда считается неофициальным символом КНР и живым сокровищем, а также находится под защитой государства.

"Количество содержащихся в неволе больших панд достигло 830 особей... Как уточняется, численность популяции и генетическое разнообразие популяции бамбуковых медведей продолжает увеличиваться. Количество туристов, посетивших вольеры, где содержатся эти животные, в мире превысило 1 млрд человек", – приводит данные ТАСС 3 ноября 2026 года.

В естественных условиях, как отмечает издание, обитает примерно 2 тыс. этих животных, в основном в горной местности провинции Сычуань, где сохранились обширные бамбуковые леса.

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В январе 2026 года мы писали, что в зоопарке Токио множество людей попрощались с последними оставшимися в Японии пандами. Они смогли увидеть близнецов Сяо-Сяо и Лей-Лей, которые возвратились в Китай. Тем самым Япония впервые с 1972 года осталась без панд.