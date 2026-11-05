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Мир

Лечение не по плану: женщина с ножом напала на психиатра

Девушка, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 05:12 Фото: pexels
В Южной Корее 50-летняя женщина напала с ножом на профессора психиатрии университетской больницы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Yonhap, нападение произошло 4 ноября 2026 года в Сеуле. Женщина зашла с ножом в кабинет врача и нанесла ранение. Профессор получил колотую рану длиной около пяти см. Его крики услышала медсестра, которая ворвалась в кабинет и позвала на помощь.

Нападавшую задержали сотрудники университетской больницы и связали. После этого прибыла полиция. Профессора же доставили в больницу. Сейчас правоохранительные органы устанавливают мотивы нападения и выясняют все обстоятельства произошедшего. Подозреваемая отказалась отказывается давать показания.

При этом по информации Newsis, ранее женщина вс-таки была пациентом этого учреждения. Однако полиция пока официально не подтвердила характер её отношений с пострадавшим врачом.

А в США водителя частной скорой помощи обвиняют в том, что он оставил пациентку по пути в больницу. Пациентку с болями в груди везли в клинику Кливленда, но по пути водитель решил, что его рабочий день окончен.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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