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Сбой на заправке мгновенно обогатил мужчину на 2 млн долларов

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 00:13 Фото: magnific
В США житель штата Северная Каролина неожиданно разбогател на два млн долларов (около 894,28 млн тенге) благодаря банальной технической накладке. Мужчина сорвал крупный куш, оказавшись в нужное время в нужном месте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство UPI, счастливым обладателем суммы стал Брэм Дьюнихью из города Конкорд. Мужчина заехал заправить автомобиль на автозаправочную станцию в Гаррисберге, однако терминал на колонке из-за сбоя не выдал ему квитанцию.

Чтобы забрать чек, автовладельцу пришлось зайти внутрь заправки. Находясь у кассы, он решил на удачу приобрести билет на субботний тираж, который в итоге совпал со всеми пятью выигрышными числами.

Благородя опции Power Play первоначальная сумма выигрыша автоматически удвоилась и составила два миллиона долларов (около 894,28 млн тенге).

"Это просто безумие, ведь я бы никогда не купил этот билет, если бы чек распечатался снаружи. Думаю, теперь Хэллоуин – мой любимый праздник. В детстве было весело ходить за сладостями, но произошедшее сейчас – это просто нереально", – поделился эмоциями Брэм Дьюнихью.

Счастливчик уже знает, как распорядиться неожиданно появившимся капиталом. Часть полученных средств он планирует потратить на подарок для близкого человека – покупку нового автомобиля Cadillac для своего отца.

Ранее сообщалось, что мужчина отказался делить выигрыш в 1,9 млрд тенге с коллегами и скрылся.

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Канат Болысбек
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