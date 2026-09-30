Тихая семейная жизнь закончилась убийством в Шымкенте

Шокирующее убийство в Шымкенте. Там 27-летняя женщина расправилась с собственным мужем. Соседи говорят, что поверить в случившееся сложно, ведь семья была тихая и казалась дружной, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, все произошло в съемном доме. Предполагается, что после того как супруги отправили двух дочерей в детский сад, между ними вспыхнул конфликт. Из-за чего именно он возник, сейчас выясняют полицейские. В итоге мужчина скончался от ножевых ранений.

"Мы их видели, дочерей тоже знаем. Саму женщину я знаю, а вот с мужем знакома не была, видела только, когда приезжал и уезжал на машине. Женщина хорошая была, у них две дочери", – рассказали соседи.

Как рассказал пресс-секретарь ДП г. Шымкента Баглан Мырзабаев, подозреваемую задержали, в данное время она находится в ИВС.

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