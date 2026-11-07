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Мир

Таксист убил жену и ее шестерых родственников после тяжелой смены

Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 02:58 Фото: unsplash
Таксист в Индии признался в расправе над женой и ее шестью родственниками, включая семилетнего ребенка. Причиной расправы стали затяжные семейные конфликты. Мужчину арестовали после пропажи нескольких членов семьи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, Бангалора Индушекар часто ссорился с супругой Сунитой. Ее близкие пытались помирить пару, но мужчина считал, что родственники сильно вмешиваются в его личную жизнь.

Как считает следствие, сначала подозреваемый ударил жену тяжелым камнем по голове,и вывез тело в район холмов Нанди. Соседям таксист рассказал, что супруга уехала с друзьями и отключила телефон.

Затем мужчина якобы пригласил двух братьев жены к себе домой под предлогом застолья и тоже расправился с ними. В числе предполагаемых жертв оказались жены братьев, теща и семилетний племянник. Следователи считают, что подозреваемый вывозил тела в разные места, а следы преступлений пытался скрыть с помощью химических средств.

Полиция вышла на мужчину после того, как мать одной из пропавших женщин обратилась с заявлением. На допросе таксист, признался в содеянном. При этом следствие пока обнаружило тело только одного ребенка. Поиски остальных шести человек продолжаются, а показания задержанного проверяют.

Ранее мы писали о том, что водитель скорой бросил пациентку по дороге в больницу и уехал домой на такси.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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