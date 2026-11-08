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Мир

Трамп предложил главе UFC стать пресс-секретарем Белого дома

Дана Уайт, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 09:55 Фото: Instagram/danawhite
Президент США Дональд Трамп предложил руководителю UFC Дане Уайту занять пост пресс-секретаря Белого дома, сообщает Zakon.kz.

В своей соцсети Truth Social Трамп назвал Уайта "жестоким бойцом и воином" и предложил ему взять в помощники шестерых бойцов UFC, среди которых Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Джастин Гэтжи и Дэниел Кормье.

"Нам нужны эти люди, чтобы защитить нас от безумных левых", – написал американский президент.

Уайт опубликовал в Instagram изображение, на котором он стоит за трибуной пресс-секретаря Белого дома, с подписью "Переходим к следующей главе".

Дана Уайт, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 09:55

Фото: скриншот

Позже глава UFC сообщил, что в понедельник, 9 ноября, встретится с Трампом в Вашингтоне. При этом он не уточнил, намерен ли принять предложение.

По информации CNN, Уайт отказался от должности, а один из помощников президента назвал предложение шуткой. Официального подтверждения назначения нет.

Пост пресс-секретаря Белого дома остается вакантным после ухода Кэти Захарии, которая продержалась на должности всего пять дней.

Ранее Трамп сделал публичное заявление о новом президентском сроке.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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