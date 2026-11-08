Президент Израиля поручил главному сопернику Нетаньяху сформировать правительство
В офисе Исаака Герцога заявили, что 7 ноября 2026 года вечером он уведомил лидера партии "Яшар" Айзенкота "о своем намерении поручить ему формирование правительства". В сообщении также говорится, что официальное назначение состоится в воскресенье на торжественной церемонии в резиденции президента в Иерусалиме, пишет The Guardian.
На выборах 27 октября коалиция действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху потеряла парламентское большинство, получив 53 из 120 мест в Кнессете. Оппозиционный блок Айзенкота завоевал 48 мандатов. Оставшиеся места распределились между другими партиями, включая два объединения с преимущественно арабским электоратом, которые поддержали кандидатуру Айзенкота.
Теперь оппозиционному лидеру предстоит заручиться поддержкой не менее 61 депутата. На формирование правительства ему отводится 28 дней с возможностью продления срока ещё на 14 дней.
66-летний Айзенкот ранее возглавлял Генеральный штаб Армии обороны Израиля. Он выступает за ужесточение мер против радикальных израильских поселенцев на Западном берегу, однако отвергает создание палестинского государства и выступает за ликвидацию военного крыла ХАМАС.
Если Айзенкоту удастся сформировать коалицию, он сменит Нетаньяху на посту премьер-министра. В противном случае президент сможет передать мандат другому кандидату. Если сформировать правительство не удастся, стране могут потребоваться повторные выборы.
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