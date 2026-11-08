#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+17°
$
447.14
499.54
5.46
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+17°
$
447.14
499.54
5.46
Мир

Президент Израиля поручил главному сопернику Нетаньяху сформировать правительство

флаги Израиля, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 10:44 Фото: pixabay
Президент Израиля Ицхак Герцог выбрал лидера оппозиционной партии "Яшар" Гади Айзенкота для формирования нового правительства. Решение принято после парламентских выборов, по итогам которых ни одна из политических сил не получила большинства, сообщает Zakon.kz.

В офисе Исаака Герцога заявили, что 7 ноября 2026 года вечером он уведомил лидера партии "Яшар" Айзенкота "о своем намерении поручить ему формирование правительства". В сообщении также говорится, что официальное назначение состоится в воскресенье на торжественной церемонии в резиденции президента в Иерусалиме, пишет The Guardian.

На выборах 27 октября коалиция действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху потеряла парламентское большинство, получив 53 из 120 мест в Кнессете. Оппозиционный блок Айзенкота завоевал 48 мандатов. Оставшиеся места распределились между другими партиями, включая два объединения с преимущественно арабским электоратом, которые поддержали кандидатуру Айзенкота.

Теперь оппозиционному лидеру предстоит заручиться поддержкой не менее 61 депутата. На формирование правительства ему отводится 28 дней с возможностью продления срока ещё на 14 дней.

66-летний Айзенкот ранее возглавлял Генеральный штаб Армии обороны Израиля. Он выступает за ужесточение мер против радикальных израильских поселенцев на Западном берегу, однако отвергает создание палестинского государства и выступает за ликвидацию военного крыла ХАМАС.

Если Айзенкоту удастся сформировать коалицию, он сменит Нетаньяху на посту премьер-министра. В противном случае президент сможет передать мандат другому кандидату. Если сформировать правительство не удастся, стране могут потребоваться повторные выборы.

Ранее в Газе уничтожили командира ХАМАС, причастного к судьбе 12 заложников.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Токаев провел телефонный разговор с президентом Израиля
14:53, 20 марта 2025
О чем по телефону договорились президенты Казахстана и Израиля
Президенты Израиля и Казахстана
18:19, 27 апреля 2026
Потенциал поистине огромен – президент Израиля высказался о Казахстане
президент РК Касым-Жомарт Токаев, президент Израиля Ицхак Герцог
09:01, 22 апреля 2026
Токаев обратился к президенту Израиля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина подписывает кепку
11:02, Сегодня
Сколько очков потеряет Рыбакина из-за снятия с Итогового турнира WTA в Индиан-Уэллсе
Марат Гарипов в схватке на ковре ЧМ в Астане
10:33, Сегодня
Бразильский казах Марат Гарипов стал победителем турнира по борьбе в США
Елена Рыбакина смотрит на ракетку
10:08, Сегодня
Появилась видеозапись интервью Рыбакиной, во время которого Елене стало плохо
Елена Рыбакина раздает автографы
09:42, Сегодня
После снятия Елены Рыбакиной назван главный претендент на победу на Итоговом турнире WTA
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: