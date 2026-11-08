Президент Израиля поручил главному сопернику Нетаньяху сформировать правительство

Президент Израиля Ицхак Герцог выбрал лидера оппозиционной партии "Яшар" Гади Айзенкота для формирования нового правительства. Решение принято после парламентских выборов, по итогам которых ни одна из политических сил не получила большинства, сообщает Zakon.kz.

В офисе Исаака Герцога заявили, что 7 ноября 2026 года вечером он уведомил лидера партии "Яшар" Айзенкота "о своем намерении поручить ему формирование правительства". В сообщении также говорится, что официальное назначение состоится в воскресенье на торжественной церемонии в резиденции президента в Иерусалиме, пишет The Guardian.

На выборах 27 октября коалиция действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху потеряла парламентское большинство, получив 53 из 120 мест в Кнессете. Оппозиционный блок Айзенкота завоевал 48 мандатов. Оставшиеся места распределились между другими партиями, включая два объединения с преимущественно арабским электоратом, которые поддержали кандидатуру Айзенкота.

Теперь оппозиционному лидеру предстоит заручиться поддержкой не менее 61 депутата. На формирование правительства ему отводится 28 дней с возможностью продления срока ещё на 14 дней.

66-летний Айзенкот ранее возглавлял Генеральный штаб Армии обороны Израиля. Он выступает за ужесточение мер против радикальных израильских поселенцев на Западном берегу, однако отвергает создание палестинского государства и выступает за ликвидацию военного крыла ХАМАС.

Если Айзенкоту удастся сформировать коалицию, он сменит Нетаньяху на посту премьер-министра. В противном случае президент сможет передать мандат другому кандидату. Если сформировать правительство не удастся, стране могут потребоваться повторные выборы.

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