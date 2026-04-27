Политика

Потенциал поистине огромен – президент Израиля высказался о Казахстане

Президенты Израиля и Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 18:19 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Израиля Ицхак Герцог провели встречу в узком составе, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал лидера Израиля, прибывшего с официальным визитом в Казахстан.

"Хотел бы отметить, что Ваш уважаемый отец Хаим Герцог, бывший президент Государства Израиль, был одним из главных архитекторов отношений между нашими странами. На протяжении многих лет, начиная с 1992 года, мы поддерживаем очень тесные, исключительно дружественные отношения. Достигнуты значительные результаты в нашем взаимном сотрудничестве, прежде всего, в экономике, а также в политике. Хотел бы также подчеркнуть, что Казахстан принял решение присоединиться к Соглашениям Авраама. Этот шаг символизирует нашу готовность и намерение внести вклад в стабилизацию отношений между странами Ближнего Востока и Израилем. Сегодня мы будем обсуждать множество вопросов, касающихся двусторонних экономических связей. Считаю, что потенциал нашего взаимодействия огромен, и его необходимо в полной мере использовать", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Израиля отметил, что для него большая честь находиться в Акорде, продолжая путь его отца Хаима Герцога, посетившего Казахстан в 1993 году.

"Посещение Казахстана было моей давней и искренней мечтой. Я много слышал о красоте природы вашей страны и замечательной культуре казахского народа. Со мной прибыла представительная делегация отраслевых экспертов, способных придать импульс нашему партнерству, особенно в сфере высоких технологий. Потенциал нашего сотрудничества в условиях, когда мир вступает в новую историческую эпоху, поистине огромен", – сказал Ицхак Герцог.

Президент Израиля также приветствовал решение Казахстана присоединиться к Соглашениям Авраама и принять участие в работе Совета мира.

Сегодня, 27 апреля 2026 года, в Акорде состоялась церемония встречи президента Израиля Ицхака Герцога, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
