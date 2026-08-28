Меньше утюжков, больше фена: как сохранить красоту и здоровье волос осенью

Осень парикмахеры соотносят с тяжелым испытанием для волос, учитывая, что позади знойное лето, которое изрядно пожарило и пересушило волосы, вдобавок теперь грязный дождь и пыльный ветер. Zakon.kz узнал, как помочь им оставаться полными сил и не ломаться.

В дождь и ветер

Многие осенью замечают, что волосы становятся хуже: сухими, ломкими, больше выпадают, отмечает женский мастер-парикмахер, колорист и преподаватель из Алматы Ольга Прокопчак.

"Осенью действительно волосы начинают вести себя по-другому. Летом они у многих пересушены солнцем, особенно после отдыха в морской или хлорированной воде, частыми укладками и тугим пучком. В прохладу добавляется влажный воздух, ветер, дождь, а в отопительный сезон в помещениях образуется сухой воздух. И все это отражается на состоянии волос, которые заранее измучены летним зноем. Они становится более сухими, появляется определенная пушистость, электризация, ломкость, кончики начинают сечься, особенно это заметно на окрашенных и осветленных прядях, а также на пористых, слегка волнистых волосах". Ольга Прокопчак

Касательно погодных условий: дождь волосам не враг, но проблема в другом.

"Влажность сильно влияет на поведение волос. Пористые волосы впитывают влагу из воздуха, начинают пушиться, теряют форму укладки. Если учитывать, что наш городской воздух оставляет желать лучшего, особенно если волосы, окрашенные и осветленные, я бы не советовала оставаться под дождем. Поэтому если вы попали под дождь, дома обязательно нужно помыть голову, высушить полотенцем или феном. И старые методы – самые проверенные, в таком случае лучше прятаться под капюшоном или зонтом". Ольга Прокопчак

А вот ветер сильно пересушивает волосы, в буквальном смысле растрепывает кутикулу, говорит специалист.

"Особенно если волосы длинные, осветленные и тонкие. В ветренную погоду лучше не ходить с распущенными волосами. Их можно подкалывать в хвостик, заплетать в косу или надевать головной убор. Не надо затягивать шевелюру слишком туго, тугие резинки и хвосты еще больше травмируют их". Ольга Прокопчак

Не верьте рекламе

Не нужно ждать, когда станет очевидно, что волосы страдают, лучше заранее немного изменить домашний уход. Но и набирать все в красивой упаковке и наполнять полки – большая ошибка.

"Полностью менять уход только потому, что наступила осень, необязательно. Я против того, чтобы покупать 10 разных баночек. Нужно пересмотреть уход в зависимости от состояния волос. Если они стали сухие, добавляем больше увлажнения и питания – это маски-кондиционеры. Если волосы сильно путаются и ломаются, нужен восстанавливающий уход. Если быстро загрязняется кожа головы, не надо использовать тяжелый питательный шампунь, а надо брать именно увлажняющие средства и делать раз в неделю процедуру очищения кожи головы с помощью скраба". Ольга Прокопчак

Самое главное – подобрать правильный уход именно под свои волосы. То, что прекрасно работает у одной женщины, может не подходить другой, подчеркнула собеседница. Поэтому использовать какие-то советы из соцсетей и доверять всей рекламе не стоит.

Нужны ли витамины?

Витамины особенно нужны для волос осенью. Однако не надо покупать комплекс самостоятельно. А вот во вкусных продуктах их всегда много:

Лосось богат омега-3 жирными кислотами.

Яйца содержат биотин и белок, которые необходимы для выработки кератина и роста волос.

Орехи, в частности, миндаль, насыщают волосы витамином Е, который защищает их от повреждений и придает блеск.

Шпинат содержит много железа, фолиевой кислоты и витамина А. Они предотвращают выпадение волос и способствуют их росту.

Ягоды, такие как ежевика, черника и клубника, содержат антиоксиданты и витамин С. Они поддерживают выработку коллагена и укрепляют волосы.

Тыквенные семечки богаты цинком, а он укрепляет волосяные фолликулы и уменьшает выпадение волос.

"Волосы реагируют на недостаток определенных веществ в организме. Ведь они не отдельный организм, их состояние зависит от того, что происходит внутри. Если сильное выпадение, ломкость или волосы резко изменились, сначала стоит разобраться с причиной. Не надо покупать самый дорогой шампунь от выпадения, он не решит внутреннюю проблему. При необходимости – сдать анализы и действовать по рекомендации врача. Наладить питание, которое должно быть полноценным: белок, овощи, фрукты, жиры полезные, достаточное количество воды". Ольга Прокопчак

Правила пользования феном и утюжком

Ольга Прокопчак также рассказала, как правильно пользоваться феном и утюжком.

"Я считаю, что осенью лучше высушить волосы феном, чем долго ходить с мокрой головой. Надо соблюдать несколько правил. Сначала из волос полотенцем нужно убрать лишнюю влагу. Не нужно сушить волосы максимальной температурой и вплотную к голове. Фен лучше держать на расстоянии и постоянно перемещать его. В домашних условиях сушить волосы стоит на 90% и только после этого делать основную укладку. Обязательно нужно использовать термозащиту, особенно если волосы окрашенные или осветленные". Ольга Прокопчак

С утюжком парикмахер рекомендует быть осторожным. Утюг – всегда высокие температуры, и если им пользоваться неправильно, то волосы становятся не только сухими и тусклыми, но и ломкими.

"Если сравнивать фен или утюжок, я больше за фен, чем за, так скажем, "запекание" волос. Обязательно под утюг нужна термозащита. Ее надо выбирать по типу волос и по состоянию. Перед применением утюжка волос должен быть полностью высушен. Нельзя проводить утюгом по влажным, особенно мокрым волосам. Никогда не нужно ставить максимальную температуру для того, чтобы выпрямить волосы, быстрее они от этого не выпрямляются. Лучше одним медленным аккуратным проходом выпрямить прядь, чем по 10-15 раз проходиться по одной пряди на максимальных температурах". Ольга Прокопчак

Когда стричь кончики

Многие интересуются у мастера, нужно ли осенью чаще стричь кончики волос. Она поясняет, что не стоит стричь волосы просто так. Это лучше делать, когда кончики сухие.

"А после летнего периода они сухие практически у всех, их, конечно, лучше убрать. Сеченые кончики невозможно склеить никаким косметическим средством. Временно визуально сгладить можно, а поврежденную часть восстановить уже невозможно. Я всегда советую не ждать, пока волосы совершенно испортятся. Небольшая регулярная коррекция длины позволяет сохранить волосы гораздо красивее". Ольга Прокопчак

Также мастер обратила внимание на то, что с наступлением осени у большинства волосы электризуются, особенно у алматинцев. Это происходит, потому что на улице прохладно, а в помещении – тепло.

"Воздух становится суше, плюс верхняя одежда – все это способствует электризации волос. Здесь могут помочь увлажняющие несмываемые спреи. Еще важен правильный кондиционер, он тоже должен быть увлажняющий. Не советую заливать волосы маслом, особенно если они у вас тонкие, достаточно на всю длину 1-2 капли". Ольга Прокопчак

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Парикмахер советует не мучить волосы, используя условно 10 чудо-средств. Гораздо важнее правильно подобрать базовый уход. Не бояться дождей и ветра, быть на позитиве и заботиться о своем здоровье, употребляя больше полезных продуктов.