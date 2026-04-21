Наука и технологии

Прорыв против облысения: известное вещество помогло вернуть густоту волос

выпадение волос, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 17:41 Фото: pixabay
Тайваньские ученые создали экспериментальную сыворотку от выпадения волос с кофеином, пантенолом и растительными компонентами, сообщает Zakon.kz.

В исследовании добровольцы ежедневно наносили на кожу головы по одному миллилитру сыворотки. За восемь недель толщина волос у участников увеличилась примерно на 25% по сравнению с группой плацебо.

Изменения оценивали с помощью стандартных методов визуализации, фиксируя плотность и толщину волос.

В состав средства вошли сразу несколько активных компонентов. Помимо кофеина и пантенола, формула содержит внеклеточные везикулы – микроскопические "пакеты" сигналов, которые клетки используют для обмена информацией. Их получили из центеллы азиатской – это растение содержит соединения тритерпеноиды и сапонины, которые ранее связывали с укреплением кожи, пишет "Газета".

Также в сыворотку добавили белковые факторы роста – фактор роста фибробластов 7, поддерживающий клетки кожи, и инсулино-подобный фактор роста 1, стимулирующий активность волосяных фолликулов. Предполагается, что сочетание этих веществ усиливает регенерацию кожи головы и запускает рост волос.

Авторы исследования подчеркивают, что результаты пока предварительные: работа требует подтверждения в более масштабных клинических исследованиях.

Сейчас команда продолжает испытания, чтобы уточнить эффективность средства при разных типах выпадения волос и подобрать оптимальную формулу.

Ученые из Гонконга и Кореи ранее создали прибор, который может помочь людям сохранить или вернуть густую шевелюру.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
