Прорыв против облысения: известное вещество помогло вернуть густоту волос
В исследовании добровольцы ежедневно наносили на кожу головы по одному миллилитру сыворотки. За восемь недель толщина волос у участников увеличилась примерно на 25% по сравнению с группой плацебо.
Изменения оценивали с помощью стандартных методов визуализации, фиксируя плотность и толщину волос.
В состав средства вошли сразу несколько активных компонентов. Помимо кофеина и пантенола, формула содержит внеклеточные везикулы – микроскопические "пакеты" сигналов, которые клетки используют для обмена информацией. Их получили из центеллы азиатской – это растение содержит соединения тритерпеноиды и сапонины, которые ранее связывали с укреплением кожи, пишет "Газета".
Также в сыворотку добавили белковые факторы роста – фактор роста фибробластов 7, поддерживающий клетки кожи, и инсулино-подобный фактор роста 1, стимулирующий активность волосяных фолликулов. Предполагается, что сочетание этих веществ усиливает регенерацию кожи головы и запускает рост волос.
Авторы исследования подчеркивают, что результаты пока предварительные: работа требует подтверждения в более масштабных клинических исследованиях.
Сейчас команда продолжает испытания, чтобы уточнить эффективность средства при разных типах выпадения волос и подобрать оптимальную формулу.
