Сколько волос в норме выпадает за день и можно ли проконтролировать этот процесс

Трихолог Анна Альварес раскрыла норму выпадения волос за день и рассказала, реально ли проконтролировать этот процесс, сообщает Zakon.kz.

Норма выпадения волос, как заявила специалист в беседе с aif.ru, у каждого своя и зависит от количества волос на голове.

"У одного человека волосы тонкие, редкие, у другого – густые. В среднем получается от 80 до 120", – цитирует издание слова Анны Альварес.

При этом она отметила, что проконтролировать и подсчитать, сколько у человека выпало волос, невозможно, потому что в течение дня это могло произойти где угодно – на улице, в транспорте, на работе.

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