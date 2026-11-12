Задержанный просил полицейских дать ему доесть картошку фри перед арестом

В Великобритании полицейские задержали водителя, в машине которого нашли партию "веселящего газа" и молоток. Курьезности ситуации добавило то, что перед арестом мужчина просил разрешить ему доесть картошку фри, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Metro, инцидент произошел в городе Ньюпорт на парковке торгового центра, где расположен авторесторан McDonald’s.

Сотрудники полиции обратили внимание на странную манеру вождения 46-летнего местного жителя Имтиаза Али и решили остановить его автомобиль.

"При досмотре салона и багажника стражи порядка обнаружили молоток рядом с водительским сиденьем, семь коробок (42 больших баллона) с закисью азота – так называемым "веселящим газом", а также нераспечатанные воздушные шары", – говорится в сообщении.

Кроме того, у мужчины изъяли крупную сумму наличных и телефон, а при последующем обыске по месту жительства нашли каннабис и еще три мобильных устройства.

Примечательно, что во время задержания мужчина больше всего переживал за свой остывающий ужин. На видео, опубликованном полицией, слышно, как он просит офицеров дать ему доесть картофель фри перед тем, как на него наденут наручники.

"Вы не будете есть, пока я вас обыскиваю", – категорично ответил ему полицейский.

Имтиаз Али уже предстал перед судом Ньюпорта, где полностью признал вину в хранении с целью сбыта закиси азота, хранении каннабиса и ношении оружия в общественном месте.

Выяснилось, что преступления он совершил во время условно-досрочного освобождения. По решению суда мужчину приговорили к шести месяцам тюремного заключения.

В Индонезии, между тем, группа детей превратила гигантского питона в импровизированную горку для катания, пока взрослые спокойно наблюдали за происходящим.