Жених и его гости перешли черту: свадебное видео с верблюдом возмутило Сеть

В Израиле полиция задержала четырех жителей Хеврона за жестокое обращение с верблюдом во время свадебного торжества. Поводом для ареста стало вирусное видео из соцсетей, вызвавшее волну негодования, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Ynet (или согласно данным израильской полиции), инцидент произошел на одной из свадеб в Хевроне. Среди задержанных оказались двое братьев 26 и 27 лет – один из них был женихом на этом празднике, а также двое мужчин 53 и 59 лет.

На попавших в Сеть кадрах видно, как гости торжества насильно заливают жидкость в пасть верблюду, на спине которого в этот момент сидит ребенок.

"Напуганное животное пытается выплюнуть напиток, но другой мужчина начинает бить его палкой. При этом никто из присутствующих не попытался остановить издевательства – напротив, некоторые подбадривали участников", – говорится в сообщении.

Ролик вызвал бурю гнева в соцсетях, особенно среди бедуинских общин пустыни Негев и Палестины, для которых верблюд является символом чести, наследия и племенной идентичности.

Сотрудники следственного отдела округа Иудея и Самария совместно с тактическим подразделением "Хец Иегуда" провели рейд и доставили подозреваемых в полицейский участок Хеврона на допрос. Примечательно, что в официальной сводке правоохранители назвали напитки алкогольными, хотя в соцсетях сообщалось, что животное поили энергетиками.

"Полиция Израиля будет решительно пресекать любые случаи жестокого обращения с животными. В данном инциденте имело место разнузданное издевательство, при котором верблюда заставляли пить алкогольные напитки. Подозреваемые задержаны, чтобы понести наказание по всей строгости закона", – говорится в заявлении ведомства.

Другой случай жестокого обращения с животными произошел в Великобритании. Еж погиб после того, как неизвестные облили его спину синей краской, пытаясь сделать похожим на персонажа мультфильма и видеоигр Соника.