Жених и его гости перешли черту: свадебное видео с верблюдом возмутило Сеть
Как пишет издание Ynet (или согласно данным израильской полиции), инцидент произошел на одной из свадеб в Хевроне. Среди задержанных оказались двое братьев 26 и 27 лет – один из них был женихом на этом празднике, а также двое мужчин 53 и 59 лет.
На попавших в Сеть кадрах видно, как гости торжества насильно заливают жидкость в пасть верблюду, на спине которого в этот момент сидит ребенок.
"Напуганное животное пытается выплюнуть напиток, но другой мужчина начинает бить его палкой. При этом никто из присутствующих не попытался остановить издевательства – напротив, некоторые подбадривали участников", – говорится в сообщении.
Ролик вызвал бурю гнева в соцсетях, особенно среди бедуинских общин пустыни Негев и Палестины, для которых верблюд является символом чести, наследия и племенной идентичности.
Сотрудники следственного отдела округа Иудея и Самария совместно с тактическим подразделением "Хец Иегуда" провели рейд и доставили подозреваемых в полицейский участок Хеврона на допрос. Примечательно, что в официальной сводке правоохранители назвали напитки алкогольными, хотя в соцсетях сообщалось, что животное поили энергетиками.
"Полиция Израиля будет решительно пресекать любые случаи жестокого обращения с животными. В данном инциденте имело место разнузданное издевательство, при котором верблюда заставляли пить алкогольные напитки. Подозреваемые задержаны, чтобы понести наказание по всей строгости закона", – говорится в заявлении ведомства.
Другой случай жестокого обращения с животными произошел в Великобритании. Еж погиб после того, как неизвестные облили его спину синей краской, пытаясь сделать похожим на персонажа мультфильма и видеоигр Соника.