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Мир

Съемка ролика для TikTok закончилась убийством 19-летнего парня в Пакистане

Съемка ролика для TikTok закончилась убийством 19-летнего парня в Пакистане, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 19:24 Фото: magnific.com
В Пакистане 19-летний сотрудник частной фермы погиб после нападения тигрицы. Трагедия произошла в районе Кахна неподалеку от города Лахор, сообщает Zakon.kz.

По данным NDTV, хищника вывели из клетки по просьбе создателя контента Номана Хассана, который хотел снять ролик для TikTok. Во время съемки тигрица набросилась на работника фермы по имени Талха. Молодого человека доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Как пишет издание, после происшествия полиция задержала владельца фермы по имени Файяз, а также блогера. По данным правоохранителей, животное содержалось на территории хозяйства, где находился пункт разведения крупных кошек.

Изначально Хассан утверждал, что на Талху напала собака, однако в ходе расследования выяснилось, что причиной гибели стало нападение тигрицы. В полиции заявили, что намерены проверить обстоятельства случившегося, в том числе наличие разрешения на содержание хищника и соблюдение мер безопасности.

Правоохранители подчеркнули, что выяснят, пытался ли кто-либо скрыть реальные обстоятельства трагедии и были ли допущены нарушения. Блогер и раньше публиковал в соцсетях ролики с опасными животными: на одном из видео он пытался поцеловать тигра на цепи, а на другом гладил леопарда, который внезапно набросился на него.

Ранее хищник растерзал восьмилетнего ребенка, пока его родители были на работе.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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