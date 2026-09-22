Ссора закончилась трагедией: в Семее убили 19-летнюю студентку

В Семее расследуют убийство 19-летней студентки. Трагедия произошла на улице в поселке Водный. По предварительным данным, девушка получила ножевые ранения во время конфликта со знакомым, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, соседи услышали крики, а затем обнаружили девушку лежащей на земле. Очевидцы пытались оказать ей помощь до приезда медиков.

"Я была во дворе. Услышала крики – шум, драка. Потом вышла и увидела: девушка лежит, вся в крови. Ей делали массаж сердца", – рассказала местная жительница Ирина Лысак.

По словам очевидцев, после нападения мужчина попытался скрыться с места происшествия. Вскоре подозреваемого задержали.

"Выхожу – лежит девушка, вся изранена ножом. Потом приехала скорая, приехала полиция", – рассказал очевидец Азамат Кужыкенов.

Погибшая была студенткой третьего курса колледжа "Кайнар". В учебном заведении ее характеризуют как воспитанную и хорошо успевающую студентку. Ее фотография была размещена на доске почета.

В полиции заявили, что 21 сентября по факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый – 24-летний житель района – задержан и помещен в изолятор. Известно, что погибшая и задержанный были знакомы.

Ранее сообщалось, что школьник чудом выжил после нападения одноклассника в Семее.