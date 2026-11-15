В Великобритании задумались об изменении возраста согласия из-за скандального дела

В Великобритании могут пересмотреть законодательство, регулирующее сексуальные отношения взрослых с подростками. Поводом стали новые публичные заявления женщины, обвинившей известного комика Рассела Бранда в изнасиловании, сообщает Zakon.kz.

37-летняя Миа Латтер отказалась от права на анонимность и рассказала, что подверглась сексуальному насилию со стороны Брэнда, когда ей было 16 лет. По ее словам, они познакомились в центре Лондона, после чего комик начал приглашать ее на встречи, зная о ее возрасте.

Женщина утверждает, что изнасилование произошло в конце их трехмесячных отношений. Бранд ранее отвергал эти обвинения.

Латтер призвала власти изменить законодательство, чтобы запретить взрослым вступать в сексуальные отношения с подростками 16-17 лет. Сейчас в Великобритании возраст согласия составляет 16 лет.

Заместитель премьер-министра Луиза Хейг заявила, что подобные изменения станут серьезным шагом, однако предложение заслуживает тщательного рассмотрения, пишет The Guardian.

Инициативу также поддержали отдельные представители оппозиции. Они считают необходимым усилить защиту несовершеннолетних от сексуальной эксплуатации.

Ранее Рассела Брэнда признали виновным в изнасиловании и трех эпизодах сексуального насилия. Он отбывает 10,5-летний тюремный срок. При этом расследование по заявлению Мии Латтер продолжается.