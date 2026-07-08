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Происшествия

Скандальная речь перед боем обернулась штрафом для казахстанского спортсмена

Публичное выступление обернулось штрафом для казахстанского спортсмена, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 21:32 Фото: Zakon.kz
Казахстанский спортсмен привлечен к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Поводом стала нецензурная брань, допущенная им во время публичного мероприятия, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ДП Астаны, действия мужчины были квалифицированы как мелкое хулиганство – нецензурные выражения в общественном месте и проявление неуважения к окружающим.

Суд рассмотрел материалы дела и назначил спортсмену наказание в виде штрафа в размере 20 МРП (86 500 тенге).

В полиции напомнили, что нарушение общественного порядка и действия, демонстрирующие неуважение к окружающим, влекут ответственность в соответствии с законодательством. Правоохранители призвали соблюдать нормы поведения в общественных местах.

Ранее сообщалось, что казахстанский боксер, тренер и боец ММА Мухит Амантаев может быть привлечен к ответственности из-за речи, которую он произнес перед боем на турнире IBA Nomad.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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