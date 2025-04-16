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События

Школьник из Караганды получил стипендию на учебу в Великобритании

школьник, победа, английский язык, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 16:08 Фото: gov.kz
Семиклассник из Караганды за победу в международном конкурсе Spelling Bee получил курс обучения в Великобритании. Об этом стало известно из заявления акимата Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

В этом году в конкурсе участвовали ученики 7-9 классов. По итогам всех туров лучшие результаты показал Данияр Мустафин, ученик 7 класса карагандинской Назарбаев Интеллектуальной школы.

Spelling bee – ежегодный конкурс английского правописания. Участники на скорость должны назвать по буквам многосложные английские слова.

"Самыми первыми учителями английского у Данияра стали его братья. Уже с 4-5 лет Данияр стал проявлять активный интерес к английскому языку. К этому конкурсу никак особо он не готовился. Я стараюсь поддерживать в нем соревновательный дух. Раньше он очень расстраивался, когда проигрывал, но я всегда говорила, что главное – сам процесс участия, а победы обязательно будут".Мама Данияра Айнагуль Мустафин

В качестве приза Данияру дали стипендию на неделю обучения от EF Education First. Курс пройдет в Великобритании в конце июля этого года.

"Нам на выбор предложили три города в Англии. Мы выбрали Борнмут. Данияр там будет жить в английской семье. Питание, проживание, обучение – все это покрывается стипендией. За наш счет визы и перелет".Айнагуль Мустафина

В этом же конкурсе призовое место занял еще один карагандинец. Десятиклассник Эмир Бутимбаев завоевал бронзовую медаль.

Ранее стало известно, что выпускница Nazarbayev University и Йельского университета Асель Ибадулла поступила в докторантуру в один из лучших университетов мира Стэнфорд.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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