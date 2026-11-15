"Это просто нелепо!": Трамп раскрыл, в каком состоянии находится авиасистема США

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости срочного выделения Конгрессом финансирования на масштабное обновление американской системы управления воздушным движением. По его словам, это позволит в короткие сроки создать одну из лучших подобных систем в мире, сообщает Zakon.kz.

Трамп в соцсети Truth Social обратил внимание на устаревшую инфраструктуру, отметив, что значительная часть действующего оборудования используется уже около 50 лет.

"Наша нынешняя система управления воздушным движением во многом устарела на 50 лет – это просто нелепо! Мы уже начали работу, но её необходимо завершить целиком и сразу, а не небольшими частями", – написал американский президент.

Он подчеркнул, что для реализации проекта необходимо одобрение Конгресса и выделение необходимого финансирования. По мнению Трампа, постепенное обновление инфраструктуры не позволит добиться желаемого результата в кратчайшие сроки.

"Если Конгресс одобрит крайне необходимые средства на систему управления воздушным движением, мы сможем построить ее быстро и эффективно. Это будет лучшая система в мире. Конгресс должен дать своё согласие", – заявил Трамп.

Кроме того, президент обвинил администрацию Джо Байдена в том, что её действия отбросили модернизацию системы на несколько лет назад.

Ранее сообщалось, что США столкнулись с беспрецедентным сбоем авиации.