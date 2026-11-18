Неуловимый преступник уехал с полицейскими в тюрьму по своей же глупости
Как пишет издание PEOPLE, инцидент произошел в Нэшвилле. 53-летний Джон Джексон обратился к сотрудникам столичной полиции прямо во время проверки другого автомобиля на дороге.
"Офицеры проверили его данные и выяснили, что в штате Кентукки на его имя выдан ордер на арест", – отмечается в материале дела.
Полицейские подтвердили наличие ордера через оперативный отдел, после чего беглеца задержали и доставили в исправительное учреждение округа Дэвидсон.
Суд назначил ему залог в размере 75 тысяч долларов (около 33 млн тенге), после чего мужчину должны экстрадировать в округ Джефферсон. В планах правоохранителей – доставить его на судебное заседание.
А в Великобритании полицейские задержали водителя, в машине которого нашли партию "веселящего газа" и молоток. Курьезности ситуации добавило то, что перед арестом мужчина просил разрешить ему доесть картошку фри.