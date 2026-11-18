В США скрывавшийся от правосудия американец сам подошел к полицейским на дороге и попросил подвезти его. Правоохранители с радостью откликнулись на просьбу, но доставили мужчину прямиком в тюрьму, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание PEOPLE, инцидент произошел в Нэшвилле. 53-летний Джон Джексон обратился к сотрудникам столичной полиции прямо во время проверки другого автомобиля на дороге.

"Офицеры проверили его данные и выяснили, что в штате Кентукки на его имя выдан ордер на арест", – отмечается в материале дела.

Полицейские подтвердили наличие ордера через оперативный отдел, после чего беглеца задержали и доставили в исправительное учреждение округа Дэвидсон.

Суд назначил ему залог в размере 75 тысяч долларов (около 33 млн тенге), после чего мужчину должны экстрадировать в округ Джефферсон. В планах правоохранителей – доставить его на судебное заседание.

А в Великобритании полицейские задержали водителя, в машине которого нашли партию "веселящего газа" и молоток. Курьезности ситуации добавило то, что перед арестом мужчина просил разрешить ему доесть картошку фри.