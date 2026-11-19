Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условие, при котором готов оставить свой пост. Также он высказался о вступлении республики в Организацию Североатлантического договора (НАТО), сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, 51-летний политик готов покинуть пост премьера после подписания мира с Азербайджаном.

"Вы говорите, что хотите меня отстранить. Очень хорошо, идем на референдум (по принятию Конституции. – Прим. ред.) И в обоих случаях я ухожу. Если люди не проголосуют за Конституцию – я ухожу. Люди проголосуют за Конституцию, я подписываю мирный договор, ратифицируем, реализуем ряд пунктов повестки мирного процесса – и, опять же, я ухожу... Хотите меня отстранить, очень хорошо, я вам предлагаю – отстраните, докажите, что хотите", – заявил Никол Пашинян в ходе правительственного часа в Парламенте, обращаясь к оппозиции.

Премьер Армении среди пунктов мирной повестки назвал открытие "Маршрута Трампа", делимитацию сложных участков границы.

"И я уйду… Я предлагаю меня отстранить", – сказал Никол Пашинян.

По словам политика, если оппозиция не согласится вынести на референдум проект Конституции, то состоятся внеочередные парламентские выборы, и он не позволит в них участвовать действующей парламентской оппозиции.

"Если вы меня не отстраните, я вас отстраню", – подчеркнул Никол Пашинян.

Кроме того, он заявил, что Армения не стремится в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

"Мы выразили нашу позицию, что да, мы начали процесс вступления в Европейский союз, но у нас, в нашей политике, нет решения о том, что мы вступим в НАТО или вообще ставили такую задачу", – отметил Никол Пашинян, отвечая на вопрос о причинах неприсоединения Армении к декларации саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Дублине.

В начале сентября 2026 года Никол Пашинян ответил тем, кто призывает Армению отказаться от курса на Европейский союз. Он заявил, что республика не собирается отказываться от закона о начале процесса вступления в ЕС.

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Ранее, 24 августа, Никол Пашинян в Парламенте представил программу правительства на 2026-2031 годы и сделал заявление об участии республики в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).