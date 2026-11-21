Американский фондовый рынок пережил одну из самых тяжелых недель за последние годы. Массовая распродажа акций технологических компаний привела к резкому падению ведущих индексов, сообщает Zakon.kz.

В пятницу, 20 ноября, индекс S&P 500 снизился на 3,7%, завершив седьмой торговый день подряд в минусе. Это самая продолжительная серия падений с февраля 2020 года, когда рынки начали реагировать на угрозу пандемии COVID-19, пишет CNN.

Технологический индекс Nasdaq Composite потерял за день 5,28%. С начала года его снижение превысило 2%, хотя еще 6 октября индекс находился на историческом максимуме, прибавив 18,7%. С тех пор Nasdaq растерял весь годовой прирост, а совокупные потери рыночной капитализации составили около $8,7 трлн.

Индекс Dow Jones упал на 950 пунктов, или 1,93%. За неделю он потерял 8%, показав худший результат с марта 2020 года.

Особенно сильно пострадали компании, связанные с искусственным интеллектом. Акции Nvidia за пятницу обвалились на 14%, а за неделю – на 22,9%. С октябрьского пика стоимость компании сократилась на $2,7 трлн. Дополнительное давление оказало сообщение о расследовании американского регулятора в отношении бухгалтерской практики Nvidia.

Акции Anthropic, недавно вышедшей на биржу, подешевели на 8,5%, до $88,91, приблизившись к цене размещения в $83. Бумаги CoreWeave потеряли 12% и опустились ниже стоимости своего IPO.

Аналитики связывают распродажу с растущими сомнениями инвесторов в окупаемости многомиллиардных вложений в искусственный интеллект. Компании продолжают направлять огромные средства на развитие технологий, однако участники рынка все чаще требуют доказательств будущей прибыли.

На фоне падения индекс волатильности VIX, известный как "индикатор страха" Уолл-стрит, за неделю вырос на 86% и достиг 35,89 пункта – максимума за 19 месяцев. Инвесторы начали переводить средства в более безопасные активы, включая государственные облигации США.

При этом некоторые эксперты считают опасения преувеличенными. Главный глобальный стратег JPMorgan Asset Management Дэвид Келли отметил, что коррекции неизбежны после продолжительного роста рынка и нынешнее снижение не обязательно свидетельствует о серьезном кризисе.

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