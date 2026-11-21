Грабители нашли тайный путь к миллиардам и опустошили банковское хранилище
Как передает Bío Bío, иск от имени банка BCI в суд города Консепсьон подал адвокат Джанфранко Газзана. В заявлении подробно описано, как злоумышленники проломили дыру из пустующего соседнего дома на улице Линкоян, выставленного на продажу.
Попав внутрь филиала, грабители вывели из строя камеры видеонаблюдения.
"Хранилище они вскрыли с помощью газовой резки и промышленных инструментов, а затем вывезли добычу на машине, которую заранее подогнали на парковку", – говорится в сообщении.
Пострадавшее отделение до сих пор закрыто из-за следственных действий. По данным прокуратуры, сумма ущерба превышает 8,5 млрд чилийских песо (около 4,5 млрд тенге), хотя сам банк в своем иске точную цифру не называет.
Финансовая организация потребовала допросить своих сотрудников – главу службы клиентского сервиса, ответственного за безопасность, частного охранника и техников центра мониторинга, а также владельца соседнего трехэтажного здания и риелтора Роберто Диаса.
Глава Следственной полиции региона Био-Био Каролина Намор подчеркнула, что круг допрашиваемых определяют силовики, но подтвердила ключевую деталь.
"Сотрудников службы безопасности на месте не было, но сейчас идет следствие, и мы не можем раскрывать остальные детали, так как нам нужно продвинуться в расследовании", – заявила инспектор.
Ранее британец Квабен Кисси ограбил банк благодаря опыту работы в частной охранной компании.