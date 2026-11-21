В Чили бандитская группа проломила стену соседнего здания и похитила из банковского хранилища более 8,5 млрд песо (около 4,5 млрд тенге). Во время дерзкого ограбления отделение финансовой организации осталось без охраны, сообщает Zakon.kz.

Как передает Bío Bío, иск от имени банка BCI в суд города Консепсьон подал адвокат Джанфранко Газзана. В заявлении подробно описано, как злоумышленники проломили дыру из пустующего соседнего дома на улице Линкоян, выставленного на продажу.

Попав внутрь филиала, грабители вывели из строя камеры видеонаблюдения.

"Хранилище они вскрыли с помощью газовой резки и промышленных инструментов, а затем вывезли добычу на машине, которую заранее подогнали на парковку", – говорится в сообщении.

Пострадавшее отделение до сих пор закрыто из-за следственных действий. По данным прокуратуры, сумма ущерба превышает 8,5 млрд чилийских песо (около 4,5 млрд тенге), хотя сам банк в своем иске точную цифру не называет.

Финансовая организация потребовала допросить своих сотрудников – главу службы клиентского сервиса, ответственного за безопасность, частного охранника и техников центра мониторинга, а также владельца соседнего трехэтажного здания и риелтора Роберто Диаса.

Глава Следственной полиции региона Био-Био Каролина Намор подчеркнула, что круг допрашиваемых определяют силовики, но подтвердила ключевую деталь.

"Сотрудников службы безопасности на месте не было, но сейчас идет следствие, и мы не можем раскрывать остальные детали, так как нам нужно продвинуться в расследовании", – заявила инспектор.

Ранее британец Квабен Кисси ограбил банк благодаря опыту работы в частной охранной компании.