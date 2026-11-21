В Сербии расследуют дерзкое ограбление в центре Белграда, где грабители вывезли сейф на строительной тачке. Добычей злоумышленников стали около 100 тыс. евро (около 49 млн тенге) и дорогие часы, сообщает Zakon.kz.

По данным портала Telegraf, двое мужчин в рабочей одежде днем вынесли массивный сейф из двора дома в центре столицы. Очевидец заметил их у здания, но не заподозрил неладного, поскольку подозреваемые спокойно катили ношу на обычной строительной тачке, выдавая себя за рабочих.

Потерпевшим оказался 76-летний хозяин дома, который заявил о пропаже около 15:00. Помимо крупной суммы в евро (около 49 млн тенге) и наручных часов, в сейфе ничего не указывалось.

Во время осмотра места происшествия полицейские выяснили, что дверь во двор была взломана. Предположительно, подозреваемые проникли в дом через окно на первом этаже, выломав деревянную раму.

"Свидетель подробно описал полиции обоих, отметив, что один мужчина был постарше, а другой – моложе, и оба были в рабочей одежде", – рассказал источник, знакомый с ходом дела.

Сейчас правоохранители Белграда устанавливают личности подозреваемых по описанию очевидца и изучают записи камер видеонаблюдения. Они отслеживают маршрут злоумышленников со строительной тачкой по центру города.

Между тем в Чили бандитская группа проломила стену соседнего здания и похитила из банковского хранилища более 8,5 млрд песо (около 4,5 млрд тенге). Во время дерзкого ограбления отделение финансовой организации осталось без охраны.