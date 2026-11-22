В Великобритании расследуют гибель рабочего, который украшал рождественскую елку в крупном торговом центре Лондона. Мужчина получил удар током и скончался в больнице, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание London Evening Standard, трагедия произошла рано утром в торговом центре Brent Cross на севере британской столицы. По предварительным данным, мужчина в возрасте около 40 лет устанавливал праздничную иллюминацию на 7,5-метровой елке, когда его ударило током.

Скорая помощь вызвала полицию на место ЧП в 05:11 утра. Пострадавшего в критическом состоянии экстренно доставили в больницу, но, несмотря на все усилия врачей, в четверг, 19 ноября 2026 года, он скончался.

"Похоже, замкнуло гирлянды и электросеть. У нас до сих пор не горит свет, мы работаем почти в темноте", – рассказал один из сотрудников торгового центра.

В администрации комплекса уточнили, что инцидент произошел во время сервисных работ, которые выполнял подрядчик. После случившегося ТЦ закрыли на один день, но в четверг он возобновил работу.

Полицейские начали расследование обстоятельств гибели рабочего, к проверке также подключились инспекторы по охране труда. Соболезнования семье погибшего выразили жители города в соцсетях и депутат британского парламента от округа Хендон Дэвид Пинто-Душинский.

Brent Cross открылся в 1976 году и стал первым в Великобритании специально построенным загородным торговым центром.

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