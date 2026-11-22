В Индии полиция раскрыла жестокое убийство 54-летней женщины в пустом вагоне поезда и установила личность погибшей благодаря золотому кольцу. Подозреваемого задержали за шесть часов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание NDTV, преступление произошло в полночь на железнодорожном дворе Нагеркойла в округе Каньякумари. Тело обнаружили во время уборки неиспользуемого вагона, который готовили к отправке в составе другого поезда.

Личность погибшей долго оставалась неизвестной, поэтому полицейские изучили золотое кольцо в виде змеи с клеймом пробы.

"Проба помогла выйти на производителя в Гуджарате, который поставил украшение в Райпур штата Чхаттисгарх. По данным покупателя, сыщики нашли адрес женщины в Мадхья-Прадеше и связались с ее родными – оказалось, она пропала три месяца назад, и теперь ее муж с детьми едут в Каньякумари", – говорится в сообщении.

Расследование заняло шесть часов: оперативники изучили записи камер видеонаблюдения на вокзале, заметили мужчину в белом, выходящего из вагона, и задержали подозреваемого.

По данным следствия, подозреваемый – бездомный, который часто находился на перроне и уже пересекался с погибшей раньше. Полицейские считают, что он заманил женщину в пустой вагон, изнасиловал и жестоко избил – наносил удары руками и ногами в грудь, не используя оружия.

От этих травм она скончалась, а сам мужчина после случившегося выбросил в канаву свою окровавленную рубашку. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, где уже предварительно выявили переломы ребер.

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