В США девять человек пострадали в результате стрельбы на частном концерте в штате Калифорния. Двое из них находятся в критическом состоянии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 22 ноября 2026 года сайт телеканала ABC30, стрельба произошла вечером в субботу неподалеку от населенного пункта Стратмор. Инцидент случился около 19:40 в районе пересечения дороги 256 и авеню 200.

По данным офиса шерифа округа Туларе, в момент происшествия на частном концерте находились более 100 человек. Внезапно среди участников мероприятия началась стрельба.

"Девять пострадавших доставили в больницы. Двое из них находятся в критическом состоянии, одного человека пришлось эвакуировать вертолетом", – говорится в сообщении.

Власти считают, что произошедшее может быть связано с деятельностью уличных банд. При этом причины и обстоятельства конфликта, который привел к стрельбе, пока не раскрываются.

Сотрудники правоохранительных органов продолжили работу на месте происшествия до поздней ночи. Местных жителей попросили временно не приближаться к этому району, пока продолжается расследование.

Ранее сообщалось, что в западной части Центральной Турции в результате вооруженных нападений погибли восемь человек.