В США 29-летнюю женщину обвинили в делегатском синдроме Мюнхгаузена после того, как двухлетний ребенок перенес операцию и побывал у врачей около 175 раз. Фигурантами дела стали еще двое взрослых, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание PEOPLE, полиция арестовала Эмили Гусман по подозрению в жестоком обращении с детьми и халатности в отношении двух- и девятилетнего детей. Ей вменили халатность, повлекшую тяжкий вред здоровью.

Вместе с ней задержали 47-летнего мужа Милтона Александра Гусмана Сиснероса и 32-летнюю Кейтлин Джин Мередит, которые жили с ними в Моргантауне. Обоим предъявили обвинение в халатности, создавшей угрозу здоровью детей.

Следствие началось 8 октября после сигнала о состоянии детей. Выяснилось, что за два года малыш был на приеме у врачей около 175 раз. Мать говорила врачам о расстройстве избирательного питания, а окружающим – о редкой микрогастрии. В итоге 1 октября ребенку установили гастростому.

"Эмили дополнительно признала, что если бы врачи знали правду о рационе ребенка, установка гастростомы, скорее всего, не произошла бы", – говорится в материалах жалобы.

На допросе женщина призналась, что намеренно искажала данные о питании малыша, чтобы не попасть под проверку органов защиты детей. Хирург и диетолог подтвердили следователям, что при правдивой информации не стали бы настаивать на операции.

По словам приемных родителей, после вмешательства ребенок мучился из-за трубки, хотя мог есть самую разную еду.

При обыске 12 октября в доме обнаружили грязь, мусор, насекомых и засохшие экскременты. Следствие также установило, что Гусман и Мередит угрожали девятилетнему ребенку и применяли физические наказания, а Милтон не обеспечил детям безопасных условий и должного ухода.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте суд ограничил в родительских правах женщину, которую обвиняли в издевательстве над собственными детьми.