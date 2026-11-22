Мать выдумала диагноз двухлетнему ребенку и водила его по врачам около 175 раз
Как пишет издание PEOPLE, полиция арестовала Эмили Гусман по подозрению в жестоком обращении с детьми и халатности в отношении двух- и девятилетнего детей. Ей вменили халатность, повлекшую тяжкий вред здоровью.
Вместе с ней задержали 47-летнего мужа Милтона Александра Гусмана Сиснероса и 32-летнюю Кейтлин Джин Мередит, которые жили с ними в Моргантауне. Обоим предъявили обвинение в халатности, создавшей угрозу здоровью детей.
Следствие началось 8 октября после сигнала о состоянии детей. Выяснилось, что за два года малыш был на приеме у врачей около 175 раз. Мать говорила врачам о расстройстве избирательного питания, а окружающим – о редкой микрогастрии. В итоге 1 октября ребенку установили гастростому.
"Эмили дополнительно признала, что если бы врачи знали правду о рационе ребенка, установка гастростомы, скорее всего, не произошла бы", – говорится в материалах жалобы.
На допросе женщина призналась, что намеренно искажала данные о питании малыша, чтобы не попасть под проверку органов защиты детей. Хирург и диетолог подтвердили следователям, что при правдивой информации не стали бы настаивать на операции.
По словам приемных родителей, после вмешательства ребенок мучился из-за трубки, хотя мог есть самую разную еду.
При обыске 12 октября в доме обнаружили грязь, мусор, насекомых и засохшие экскременты. Следствие также установило, что Гусман и Мередит угрожали девятилетнему ребенку и применяли физические наказания, а Милтон не обеспечил детям безопасных условий и должного ухода.
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