В Стамбуле в районе Сарыер развернули поисковую операцию после сообщений о появлении льва. Местных жителей призвали оставаться дома, пока специалисты пытаются обнаружить и поймать животное, сообщает Zakon.kz.

По информации Türkiye Today, поводом для поисков стал звонок в службу экстренной помощи 112 из района Ускумрукёй. Очевидец сообщил, что видел льва. После изучения записей с камер видеонаблюдения специалисты обнаружили животное, которое предварительно идентифицировали как львицу.

Первоначальный осмотр территории с участием сотрудников природоохранных служб и жандармерии результатов не дал. Позже с помощью тепловизоров удалось определить местонахождение животного в лесистой местности. После этого началась операция по его поимке.

Мэр района Сарыер Октай Аксу обратился к жителям с просьбой соблюдать осторожность.

"Просим граждан не выходить из домов, чтобы не подвергать себя опасности и не мешать работе специалистов", – заявил он.

Жандармерия также предупредила местных жителей о необходимости соблюдать меры предосторожности до завершения поисков.

Во время обследования территории специалисты использовали тепловизоры, с помощью которых удалось обнаружить животное, предположительно львицу.

Uskumruköy Muhtarı Şeyda Üst: “Aslan bulundu, yeri tespit edildi. Yakalanıp uyutulması için bütün ekipler uğraşıyor. Kesinlikle birinin evinde beslediği hayvandı. Hayvan kaçtı, evcil bir hayvan.” https://t.co/Ko8iuUbAFM — Onay TV (@onaytvmedya) November 22, 2026

По сообщениям местных СМИ, район Сарыер расположен в европейской части Стамбула, неподалеку от Босфора. Здесь жилые кварталы соседствуют с обширными лесными территориями. Появление льва в дикой природе Турции считается крайне необычным случаем.

Ранее сообщалось, что редких животных в Мангистау стало заметно больше.