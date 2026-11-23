Необычная опасность в Стамбуле: жители опасаются льва, замеченного возле жилых кварталов
По информации Türkiye Today, поводом для поисков стал звонок в службу экстренной помощи 112 из района Ускумрукёй. Очевидец сообщил, что видел льва. После изучения записей с камер видеонаблюдения специалисты обнаружили животное, которое предварительно идентифицировали как львицу.
Первоначальный осмотр территории с участием сотрудников природоохранных служб и жандармерии результатов не дал. Позже с помощью тепловизоров удалось определить местонахождение животного в лесистой местности. После этого началась операция по его поимке.
Мэр района Сарыер Октай Аксу обратился к жителям с просьбой соблюдать осторожность.
"Просим граждан не выходить из домов, чтобы не подвергать себя опасности и не мешать работе специалистов", – заявил он.
Жандармерия также предупредила местных жителей о необходимости соблюдать меры предосторожности до завершения поисков.
Во время обследования территории специалисты использовали тепловизоры, с помощью которых удалось обнаружить животное, предположительно львицу.
Uskumruköy Muhtarı Şeyda Üst: “Aslan bulundu, yeri tespit edildi. Yakalanıp uyutulması için bütün ekipler uğraşıyor. Kesinlikle birinin evinde beslediği hayvandı. Hayvan kaçtı, evcil bir hayvan.” https://t.co/Ko8iuUbAFM— Onay TV (@onaytvmedya) November 22, 2026
По сообщениям местных СМИ, район Сарыер расположен в европейской части Стамбула, неподалеку от Босфора. Здесь жилые кварталы соседствуют с обширными лесными территориями. Появление льва в дикой природе Турции считается крайне необычным случаем.
Ранее сообщалось, что редких животных в Мангистау стало заметно больше.