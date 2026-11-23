Десять древних хранилищ обнаружили археологи во время раскопок на неолитическом поселении Гёйтепе в Товузском районе Азербайджана, сообщает Zakon.kz.

По данным Института археологии и антропологии Азербайджана, важные исследования проходили с 22 июля по 19 сентября 2026 года.

Тогда в одном из участков специалисты нашли 10 сооружений диаметром от 40 до 70 сантиметров. Их стены были сделаны из глины с добавлением соломы. По предварительным данным, хранилища относятся к четвертому этапу заселения поселения и могли составлять единый хозяйственный комплекс. Близость хранилищ позволяет предполагать, что место для запасов учитывали при планировке поселения.

Также археологи изучили остатки круглых построек из сырцового кирпича, очаги, стены и дворовые пространства. Среди находок также оказались фрагменты керамики и изделия из обсидиана.

Стоит уточнить, что поселение Гёйтепе исследуют с 2008 года. Оно занимает более двух гектаров, а толщина культурного слоя достигает 11 метров. В ходе предыдущих раскопок здесь выявили 14 строительных горизонтов.

Теперь специалисты планируют продолжить изучение древних построек и заняться сохранением обнаруженных сооружений.

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