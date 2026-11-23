Команда исследователей, изучающая необычное образование возле горы Арарат в Турции, заявила о предварительных результатах анализа найденной древесины, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox News со ссылкой на руководителя проекта Эндрю Джонса, возраст образцов составляет около 4 300 лет. Он считает, что эта датировка совпадает с некоторыми традиционными представлениями о времени библейского потопа.

Джонс рассказал, что исследователи собрали несколько пакетов древесины, часть которой выглядела обгоревшей. На других фрагментах обнаружили следы, напоминающие следы обработки инструментами. Образцы извлекли с глубины около девяти метров с западной стороны образования, которое команда считает похожим на лодку.

По словам Джонса, размеры этой структуры составляют около 300 локтей – столько же, сколько, согласно Библии, имел Ноев ковчег.





"Мы пока не знаем, как древесина оказалась в этом месте. Поэтому продолжаем исследование шаг за шагом, но рады получить первые результаты лабораторных анализов", – заявил руководитель проекта.

Он убежден, что изучает настоящий Ноев ковчег, и утверждает, что команда опирается на научные данные. Однако эта версия не соответствует общепринятой научной точке зрения: исследователи считают обнаруженное образование естественной геологической структурой, а не остатками древнего судна.

Интерес к этому месту возник более 65 лет назад, когда неподалеку от Арарата обнаружили образование, по форме напоминающее лодку. Несмотря на споры вокруг раскопок, команда продолжает изучать найденные материалы и обещает публиковать результаты исследований.

Ранее сообщалось, что в Великобритании студенты-первокурсники в первый же день своих дебютных археологических раскопок нашли клад древнеримских артефактов.