Три человека погибли и один получил ранение во время праздника в честь будущего рождения ребенка в американском штате Огайо. По предварительным данным, причиной стрельбы стал бытовой конфликт, сообщает Zakon.kz.

По информации издания ABC, полиция задержала 29-летнего мужчину, однако обвинения ему пока не предъявили. Следователи выясняют, был ли он инициатором стрельбы или действовал в целях самообороны.

Среди погибших оказался 19-летний мужчина, которого полиция считает вторым участником стрельбы. Также погибли 17-летняя Леасия Ингланд и 45-летний Джейсон Таунсенд – отец женщины, в честь которой проходил праздник. Сама будущая мать не пострадала. Еще одна участница мероприятия, 39-летняя женщина, получила ранение в ногу.

По предварительной информации, 19-летний погибший был отцом будущего ребенка и не получил приглашения на праздник. Задержанный мужчина, предположительно, является родственником беременной женщины.

Полицейские изъяли оба пистолета, из которых, предположительно, велась стрельба. Следователи изучают записи камер наблюдения и опрашивают свидетелей. Прокуратура позднее решит, предъявлять ли обвинения задержанному.

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