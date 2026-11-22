В Индии 23-летний молодой человек убил 17-летнюю возлюбленную в ее доме из-за ревности. После расправы он попытался свести счеты с жизнью, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание NDTV, трагедия произошла в населенном пункте Солайпудур округа Тутукуди штата Тамилнад. Погибшей оказалась 17-летняя школьница Абарна из Себатхайяпурама.

По данным полиции, девушка два года знала 23-летнего сантехника Мутхураджа, который запрещал ей общаться с другими парнями.

"Утром он пришел к ней домой с ножом и ядом, когда та была одна, и после ссоры из-за отказа задушил и зарезал ее. Затем подозреваемый порезал левое запястье и выпил немного яда", – говорится в сообщении.

Полицейские задержали его и доставили в больницу Тутукуди, куда отправили и тело погибшей для экспертизы.

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