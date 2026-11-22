23-летний парень убил возлюбленную и принял яд
Как пишет издание NDTV, трагедия произошла в населенном пункте Солайпудур округа Тутукуди штата Тамилнад. Погибшей оказалась 17-летняя школьница Абарна из Себатхайяпурама.
По данным полиции, девушка два года знала 23-летнего сантехника Мутхураджа, который запрещал ей общаться с другими парнями.
"Утром он пришел к ней домой с ножом и ядом, когда та была одна, и после ссоры из-за отказа задушил и зарезал ее. Затем подозреваемый порезал левое запястье и выпил немного яда", – говорится в сообщении.
Полицейские задержали его и доставили в больницу Тутукуди, куда отправили и тело погибшей для экспертизы.
Ранее житель Павлодарской области получил 10 лет колонии за убийство знакомой, оскорбившей его мать. Трагедия произошла во время совместного распития алкоголя на окраине Аксу.