Правительство Австралии смягчило планы по ужесточению программы Working Holiday, позволяющей молодым иностранцам путешествовать и работать в стране. Вместо сокращения числа виз и случайного отбора власти решили увеличить возможности для продления пребывания, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Conversation, правительство Австралии смягчило планы по ужесточению программы Working Holiday, позволяющей молодым иностранцам путешествовать и работать в стране. Вместо сокращения числа виз и случайного отбора власти решили увеличить возможности для продления пребывания.

Количество мест для третьего года визы планируют увеличить с ранее предложенных 5 тыс. до 25 тыс. Для второго года сохранят 45 тыс. мест. Вместо лотереи введут систему Next Year Regional Work Guarantee: желающим продлить визу, за исключением граждан Великобритании, нужно будет зарегистрироваться и дождаться приглашения подать заявление. Регистрацию ожидают открыть в декабре 2026 года, а первые приглашения начать рассылать в январе 2027-го.

При этом с 1 марта 2027 года большинству претендентов на визу второго года придется отработать в регионах четыре месяца вместо нынешних трех. Новое правило не затронет тех, кто уже проходит такую работу.

Первоначальные планы вызвали критику региональных работодателей, особенно в сельском хозяйстве, туризме и сфере гостеприимства, где рассчитывают на труд временных работников. Теперь власти увеличили число возможностей остаться в стране, но одновременно повысили требования к региональной занятости.

Эксперты также обращают внимание, что новая система приглашений может осложнить своевременную подачу документов и продление виз. Кроме того, обсуждается необходимость учитывать профессиональные навыки приезжих: среди участников программы немало людей с высшим образованием и опытом работы.

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