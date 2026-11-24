Не менее 200 тысяч молодых людей в Италии почти не покидают дом, не учатся, не работают и избегают общения. Их называют хикикомори, сообщает Zakon.kz.

Такие данные приводятся в ежегодном докладе итальянского парламента о проблеме зависимостей.

Хикикомори – это явление, при котором человек надолго отказывается от общения с окружающими, практически не выходит из дома и может месяцами не покидать собственную комнату. Впервые его описали в Японии в 1980-х годах. Сегодня число хикикомори в этой стране превышает миллион человек.

Психолог Марко Крепальди, основатель ассоциации Hikikomori Italia, отмечает, что с 2017 года организация получила более 10 тысяч обращений за помощью.

По его словам, которые приводит издание РБК Life, важно вмешаться как можно раньше: если в первые два года не помочь человеку, изоляция может стать хронической.

Со временем возвращаться к общению становится все сложнее из-за тревоги и стыда.

Примечательно, что около 80 процентов случаев хикикомори приходится на мужчин. Это связано с общественными стереотипами, согласно которым мужчина не должен показывать слабость и просить о помощи.

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