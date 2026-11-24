В США многодетную мать застрелили в день ее рождения через несколько часов после разговора о разводе. Полиция задержала ее родственника по делу об убийстве, сообщает Zakon.kz.

Как пишет PEOPLE, 29-летнего Хуана Гонсалеса-Ордунью арестовали по обвинению в убийстве 35-летней Стефани Гонсалес, матери четверых детей, младшему из которых нет и года.

Подозреваемого в стрельбе – сына задержанного Хосе Антонио Самудио Гонсалеса – разыскивают, а супруг погибшей Луис Гонсалес на данный момент подозреваемым не числится.

Трагедия произошла вечером 15 ноября около 21:14 на трассе C.F. Hawn Freeway, когда женщина возвращалась домой в свой день рождения.

"По данным следствия, ее автомобиль протаранили и заблокировали, а когда она остановилась и позвонила в службу 911, раздались выстрелы. В больнице врачи констатировали ее смерть", – говорится в материалах дела.

Камеры зафиксировали уезжающий черный Ford Mustang, который позже нашли в жилом комплексе в городе Аллен. Свидетель рассказал детективам, что дал машину родственникам, а те вернули ее с повреждениями и заявили о случайном столкновении со столбом.

По словам знакомых погибшей, она сблизилась с коллегой и планировала развод, а в день убийства между ней и мужем произошла ссора. Следователи полагают, что подозреваемые сняли с одолженного авто номера и спровоцировали ДТП, чтобы остановить женщину.

"Я в растерянности, мне больно, и я переживаю за ее малышей дома. Я знаю, как сильно она их любила", – поделилась подруга погибшей Эмили.

В Индии 23-летний молодой человек убил 17-летнюю возлюбленную в ее доме из-за ревности. После расправы он попытался свести счеты с жизнью.