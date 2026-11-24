В Нигерии не менее 24 человек погибли в результате крушения лодки, перевозившей пассажиров на похороны. Еще 24 человека удалось спасти, сообщает Zakon.kz.

Как передает агентство Associated Press, трагедия произошла в штате Байелса на юге страны.

По данным представителя полиции Мусы Мохаммеда, еще 24 человека удалось спасти – им потребовалась медицинская помощь. Точное число находившихся на борту людей власти пока не называют.

Предварительно причиной аварии стала техническая неисправность. Пассажиры попросили управлявшего судном направить его к берегу, однако тот, предположительно, отказался выполнить просьбу.

После крушения оператор лодки скрылся. Менеджера судна задержали.

"Перегруз, превышение скорости, безрассудство и поездки без спасательных жилетов должны прекратиться. Ни одна поездка не стоит человеческой жизни", – заявила комиссар по информации штата Байелса Эбиувоу Коку-Обияй.

Подобные происшествия на воде в Нигерии случаются регулярно из-за слабого контроля за безопасностью и эксплуатации неисправных судов без спасательных жилетов.

Ранее в Бразилии трагически погиб 48-летний мужчина, пришедший на похороны знакомого. Мужчина провалился в могилу собственного отца после того, как бетонная плита под ним неожиданно обрушилась.