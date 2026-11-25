Сегодня, 25 ноября 2026 года, в Кыргызстане несколько акимов и мэров лишились должностей. Соответствующие распоряжения подписал президент страны Садыр Жапаров, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте 24.kg, серия кадровых увольнений последовала после того, как 23 ноября на республиканском совещании по социально-экономическому развитию Жапаров раскритиковал деятельность местных властей. Тогда главе Кыргызстана были представлены результаты мониторинга работы полномочных представителей президента в областях, районных администраций и органов местного самоуправления за девять месяцев 2026 года.

В итоге сегодня, 25 ноября:

Бекмаат Масаидов освобожден от занимаемой должности акима Панфиловского района Чуйской области.

Сейтек Кулубаев освобожден от занимаемой должности мэра г. Баткен.

Улан Майлибашев освобожден от занимаемой должности мэра города Кант Чуйской области.

Баялы Досалиев освобожден от должности акима Кочкорского района Нарынской области.

Эрмек Бахавадинов освобожден от должности акима Джети-Огузского района Иссык-Кульской области.

Эшмукамбет уулу Нурлан освобожден от должности акима Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области.

10 ноября 2026 года Садыр Жапаров подал заявление в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов (ЦИК) Кыргызстана о выдвижении своей кандидатуры на пост президента в порядке самовыдвижения.