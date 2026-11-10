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Мир

Садыр Жапаров обратился в ЦИК Кыргызстана с заявлением

президент Кыргызстана Садыр Жапаров, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 17:46 Фото: shailoo.gov.kg
Сегодня, 10 ноября 2026 года, президент Кыргызстана обратился в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов КР с заявлением, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из информации, опубликованной на сайте ЦИК Кыргызстана:

"Садыр Нургожоевич Жапаров обратился в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента КР в порядке самовыдвижения".

По состоянию на вторник, 10 ноября, в ЦИК Кыргызстана поступило шесть заявлений о выдвижении кандидатов на должность президента КР.

"Срок выдвижения кандидатов на выборах президента Кыргызской Республики – до 13 ноября 2026 года".Пресс-служба ЦИК КР

Действующий президент Кыргызстана Садыр Жапаров занимает эту должность с 28 января 2021 года. На досрочных президентских выборах, которые состоялись 10 января того же года, Жапаров набрал 79,2% голосов.

"По действовавшей на момент его избрания Конституции срок полномочий составлял шесть лет. Принятый в 2021-м новый Основной закон предусматривает пятилетний срок и возможность занимать пост президента не более двух сроков. Конституционный суд подтвердил, что шестилетний срок Садыра Жапарова засчитывается как первый. Таким образом, на предстоящих выборах он претендует на второй, пятилетний срок", – напомнили в издании 24.kg 10 ноября 2026 года.

24 сентября 2026 года в Кыргызстане объявили дату выборов президента. Ее утвердили депутаты Жогорку Кенеша (Парламента КР). Из принятого депутатами проекта постановления следовало, что очередные выборы президента КР "проводятся в четвертую среду января года, в котором истекает срок полномочий действующего президента". Таким образом, выборы состоятся 27 января 2027 года.

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В интервью журналисту Али Токтакунову, вышедшему 13 августа 2026 года, Садыр Жапаров заявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2027 году. По словам кыргызского лидера, он должен пойти на второй срок, чтобы завершить начатые реформы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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