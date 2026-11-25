Граждан Франции Марин Руссо и Марка Баллабриги обвинили в Португалии в жестоком обращении с детьми и оставлении их в опасности. Двое малышей уже дали показания, которые будут использованы в дальнейшем судебном разбирательстве, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание SÁBADO со ссылкой на прокуратуру, мать и отчим привезли детей в возрасте трех и пяти лет в уединенную лесную местность неподалеку от города Алкасер-ду-Сал. Взрослые заклеили детям глаза и предложили сыграть в игру, объяснив, что им нужно найти спрятанный в лесу предмет. После этого пара уехала, оставив малышей одних без присмотра.

Дети некоторое время самостоятельно бродили по незнакомой местности, подвергаясь опасности из-за растительности, животных и других препятствий. Позже их обнаружил местный пекарь Александр Кинташ. При малышах были рюкзаки с одеждой, два яблока, бутылка воды и две пачки печенья.

В материалах дела также говорится, что отчим наносил одному из детей, Захари Делиону, телесные повреждения. По версии обвинения, мать видела происходящее, но не вмешивалась и не пыталась защитить сына.

Каждому из обвиняемых вменяют по четыре преступления: два эпизода домашнего насилия и два случая оставления детей в опасности. Прокуратура считает, что малыши из-за возраста не могли самостоятельно защитить себя в лесу.

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