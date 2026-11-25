Принципиальная позиция прокуратуры области Улытау способствовала ужесточению наказания за убийство, совершенное с особой жестокостью, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, мужчине, осужденному за убийство сожительницы, увеличили срок.

"Прокуратура области Улытау добилась ужесточения наказания жителю поселка Жайрем, осужденному за убийство сожительницы. Не согласившись с первоначальной квалификацией действий осужденного по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса РК, прокурор принес апелляционный протест, указав на необходимость квалификации преступления как убийства, совершенного с особой жестокостью. Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора, переквалифицировал действия осужденного на пункт 5) части 2 статьи 99 Уголовного кодекса и увеличил срок лишения свободы с 13 до 17 лет", – заявили в надзорном органе в среду.

Отмечается, что судебный акт вступил в законную силу.

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