Не умевший плавать казахстанец погиб вместе с дочерью: известны детали трагедии

В Костанайской области семейный отдых у воды закончился страшной трагедией. В реке Тобол утонули мужчина и его несовершеннолетняя дочь, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Tobolinfo, трагедия произошла 13 августа в окрестностях села Нечаевка Костанайского района.

По данным ДЧС региона, мужчина вместе с пятерыми детьми находился у водоема и решил искупаться в месте, не предназначенном для купания.

"Во время купания две девочки начали тонуть. Одной из них удалось самостоятельно выбраться на берег. Вторая продолжила находиться в воде. Отец, несмотря на то, что не умел плавать, бросился спасать дочь. В результате оба утонули", – говорится в сообщении.

Течение унесло тела мужчины и девочки. Тело ребенка спасатели обнаружили вечером 13 августа. Мужчину нашли на следующий день.

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