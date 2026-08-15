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Происшествия

Не умевший плавать казахстанец погиб вместе с дочерью: известны детали трагедии

Фото: zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 22:50 Фото: zakon.kz
В Костанайской области семейный отдых у воды закончился страшной трагедией. В реке Тобол утонули мужчина и его несовершеннолетняя дочь, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Tobolinfo, трагедия произошла 13 августа в окрестностях села Нечаевка Костанайского района.

По данным ДЧС региона, мужчина вместе с пятерыми детьми находился у водоема и решил искупаться в месте, не предназначенном для купания.

"Во время купания две девочки начали тонуть. Одной из них удалось самостоятельно выбраться на берег. Вторая продолжила находиться в воде. Отец, несмотря на то, что не умел плавать, бросился спасать дочь. В результате оба утонули", – говорится в сообщении.

Течение унесло тела мужчины и девочки. Тело ребенка спасатели обнаружили вечером 13 августа. Мужчину нашли на следующий день.

Ранее тело 18-летнего Азамата Дуйсеханова, который неделю назад в свой день рождения пропал в Актау, нашли в Каспийском море.

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Канат Болысбек
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