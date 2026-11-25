В американском штате Нью-Джерси 44-летний Алтарай Каннингем погиб после нападения соседа с мечом. В убийстве обвиняют 28-летнего Джордана Уильямса. Ему также предъявили обвинения в незаконном хранении оружия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание People, трагедия произошла на территории жилого комплекса. Согласно данным следствия, перед нападением Уильямс сказал соседу, что у него "кое-что есть для него", после чего зашел в квартиру и вернулся с крупным предметом, предположительно, оружием.

По словам невесты погибшего, Эррин Бейли, нападение было спланированным. Она рассказала, что Уильямс сначала попытался атаковать их обоих, а затем погнался за Каннингемом, когда тот попытался убежать.

Прибывшие полицейские обнаружили мужчину с тяжелыми травмами. Он скончался на месте. Подозреваемый скрылся, но на следующий день его обнаружили в автомобиле в соседнем городе. После того как мужчина отказался подчиниться требованиям полиции и забаррикадировался в машине, к операции подключился спецназ. При задержании один из сотрудников получил удар мечом по защитной маске.

Родственники заявили, что Каннингем работал консультантом в сфере психического здоровья и старался поддерживать добрые отношения с соседями. У него остались 21-летний сын и невеста, с которой он прожил около 10 лет.

Ранее сообщалось, что казахстанцу увеличили срок за убийство сожительницы, совершенное с особой жестокостью.