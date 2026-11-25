Знакомство соседей переросло в кровавую расправу: подробности трагедии в США
Как пишет издание People, трагедия произошла на территории жилого комплекса. Согласно данным следствия, перед нападением Уильямс сказал соседу, что у него "кое-что есть для него", после чего зашел в квартиру и вернулся с крупным предметом, предположительно, оружием.
По словам невесты погибшего, Эррин Бейли, нападение было спланированным. Она рассказала, что Уильямс сначала попытался атаковать их обоих, а затем погнался за Каннингемом, когда тот попытался убежать.
Прибывшие полицейские обнаружили мужчину с тяжелыми травмами. Он скончался на месте. Подозреваемый скрылся, но на следующий день его обнаружили в автомобиле в соседнем городе. После того как мужчина отказался подчиниться требованиям полиции и забаррикадировался в машине, к операции подключился спецназ. При задержании один из сотрудников получил удар мечом по защитной маске.
Родственники заявили, что Каннингем работал консультантом в сфере психического здоровья и старался поддерживать добрые отношения с соседями. У него остались 21-летний сын и невеста, с которой он прожил около 10 лет.
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