В городе Великие Луки Псковской области 33-летнего мужчину обвиняют в покушении на убийство сожительницы. По версии следствия, он облил женщину горючей жидкостью и поджег ее во время ссоры, сообщает Zakon.kz.

По информации СУ СК РФ по региону, инцидент произошел в одном из гаражей города. Между парой возник конфликт на почве ревности. В результате женщина получила множественные термические и химические ожоги. Ее госпитализировали, сейчас пострадавшей оказывают медицинскую помощь.

Подозреваемому предъявили обвинение в покушении на убийство. По ходатайству следствия суд отправил его под стражу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что казахстанцу увеличили срок за убийство сожительницы, совершенное с особой жестокостью.