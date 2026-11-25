Ревность привела к жестокому нападению: россиянин поджег сожительницу в гараже
Фото: СУ СК России по Псковской области
В городе Великие Луки Псковской области 33-летнего мужчину обвиняют в покушении на убийство сожительницы. По версии следствия, он облил женщину горючей жидкостью и поджег ее во время ссоры, сообщает Zakon.kz.
По информации СУ СК РФ по региону, инцидент произошел в одном из гаражей города. Между парой возник конфликт на почве ревности. В результате женщина получила множественные термические и химические ожоги. Ее госпитализировали, сейчас пострадавшей оказывают медицинскую помощь.
Подозреваемому предъявили обвинение в покушении на убийство. По ходатайству следствия суд отправил его под стражу.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что казахстанцу увеличили срок за убийство сожительницы, совершенное с особой жестокостью.
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