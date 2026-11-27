Дагестанский силач Омар Ханапиев протащил зубами тепловоз весом 125 тонн на 15 метров в Махачкале, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Минспорт Дагестана, Омар Ханапиев установил 68-й мировой рекорд.

Фото: Минспорт Дагестана

"Легендарный дагестанский силач, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса вновь удивил своими возможностями. На этот раз он протащил зубами тепловоз весом 125 тонн на расстояние 15 метров", – сказано в сообщении ведомства.

Ханапиев побил собственный рекорд 26-летней давности: в 2000 году атлет сдвинул зубами тепловоз массой 120 тонн на семь метров. Новая цель силача – буксировка зубами корабля весом пять тысяч тонн в порту Махачкалы до конца года.

Фото: Минспорт Дагестана

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