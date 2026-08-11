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Общество

Новый рекорд: казахстанский силач протянул автобус на 20 метров зубами

Шымкент, автобус, Артык Досалиев, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 18:02 Фото: Zakon.kz/Лика Морозова
Пятикратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Азии Артык Досалиев установил новый рекорд – сдвинул с места автобус. Годом ранее силач протянул пять вагонов общим весом 120 тонн. За новым достижением спортсмена наблюдал корреспондент Zakon.kz.

На глазах у толпы Артык Досалиев проверяет, насколько крепко привязаны тросы к многотонному автобусу, затем берет веревку в зубы и начинает сдвигать его с места, демонстрируя свою силу. Новый личный рекорд мужчина решил посвятить 155-летию Кажымукана Мунайтпасова, на которого равнялся с детства.

Шымкент, силач готовится тянуть автобус, Артык Досалиев, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 18:02

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

"Я неоднократный рекордсмен по разным силовым трюкам, сегодняшний трюк я посвящаю памяти легендарного казахского борца и циркового атлета. Кажымукан Мунайтпасов – первый казах, который завоевал титул чемпиона мира по классической борьбе. Можно сказать, что он прародитель всех наших силачей. Кумир!" – отметил силач.

За необычным испытанием следили не только многочисленные зрители и журналисты, но и официальный представитель Global Records. Он лично засвидетельствовал достижение и после завершения испытания вручил спортсмену сертификат.

"Хочу отметить, что Мунайтпасов подобный трюк показывал: он зубами тащил арбу, на которой сидели люди. Можно сказать, что сегодняшний рекорд – это современный вариант этого трюка", – поделился спортсмен.

По словам Куандыка Кудайбергенова, генерального офицера регистрации мировых рекордов, Артык Досалиев показал результат, превзошедший достижения сразу четырех зарубежных силачей, ранее установивших рекорды в подобных испытаниях.

"Это силовой мировой рекорд. Артык Досалиев превзошел сразу четырех спортсменов: двоих из России, одного из Украины и рекордсмена из Египта. Он протянул автобус на 20 метров, то есть на большее расстояние, чем предыдущие рекордсмены. Кроме того, сам автобус оказался тяжелее тех транспортных средств, которые использовали они. Нагрузка здесь огромная – в первую очередь работают ноги, но при этом колоссальное напряжение приходится на челюсть и весь организм", – заявил Кудайбергенов.

Сам же чемпион отмечает – чтобы стать рекордсменом, нужна не только сила, но и дисциплина, характер и выдержка, которые подкрепляют постоянные тренировки и работа над собой.

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Лика Морозова
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