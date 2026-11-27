26 ноября 2026 года в Пхеньяне (столица КНДР) состоялся концерт российских артистов, в числе которых выступила народная артистка РФ Лариса Долина, сообщает Zakon.kz.

Помимо нее выступили солистка, лауреат всероссийских и международных конкурсов Екатерина Андреева, солист государственного академического Мариинского театра Глеб Князев, национальный академический оркестр народных инструментов России имени Осипова. Об этом в Telegram рассказало Посольство России в КНДР.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии России

На появившихся кадрах лидер Северной Кореи на сцене пожал руку Ларисе Долиной и принял участие в совместном фотографировании.

"Ким Чен Ын лично поблагодарил московских артистов за торжественный концерт, которым завершился первый день пхеньянских заседаний Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР", – говорится в публикации.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии России

С 25 по 27 ноября в Пхеньяне проходит 13-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой.

Как рассказал журналистам глава Минприроды России, сопредседатель Межправительственной комиссии Александр Козлов по итогам переговоров, динамика взаимоотношений России и КНДР очень положительная.

"Мы видим реализацию тех инфраструктурных проектов, которые планировались ранее при встрече наших лидеров. Это и мост через реку Туманган, и появление прямого авиасообщения Москва – Пхеньян, и обмены культурные, которые мы сегодня наблюдаем, и по линии образования – много-много направлений, которыми занимаемся мы. Они связывают нас давно исторически", – сказал он.

Ранее в Сети обсуждали снимки лидера КНДР с семьей, приехавшего инспектировать строительные площадки аэропорта Самджиён и горнолыжного курорта Букпотэсан. На курорте дочь Ким Чен Ына показала мастер-класс катания на лыжах.