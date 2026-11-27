Лакшми Вену, дочь индийского бизнесмена Вену Сринивасана, обратилась в Высокий суд Мадраса с иском о разделе совместных семейных активов и выделении ей причитающейся доли. По словам стороны заявительницы, попытки договориться мирным путем не увенчались успехом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Times of India, перед обращением в суд Лакшми направила отцу уведомление от 16 ноября, потребовав обеспечить справедливое и законное распределение имущества. Однако его ответ не изменил позиции, говорится в заявлении, опубликованном от имени женщины. Кроме того, она просит суд обязать предоставить документы и сведения, которые, по ее утверждению, ранее не выдавались, несмотря на неоднократные запросы.

Мать Лакшми, Маллика Сринивасан, поддержала дочь и заявила, что та была вынуждена обратиться в суд после отсутствия прогресса в переговорах.

"Для меня как для матери сын и дочь во всех отношениях равны", – подчеркнула она.

Иск касается раздела семейного имущества, а не управления компаниями. Среди активов, на которые претендует Лакшми, – доли и интересы, связанные с VS Trust, TVS Holdings, TVS Motor Company, TVS Credit Services и Sundaram-Clayton.

Свои требования женщина обосновывает законом об индийском наследовании 1956 года с поправками 2005 года, который закрепляет за дочерями равные с сыновьями права на совместную семейную собственность. По ее мнению, соглашение о распределении активов группы TVS, заключенное в 2020 году, не означало раздел имущества внутри непосредственной семьи Вену Сринивасана. По утверждению Лакшми, такой раздел до сих пор не проводился.

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